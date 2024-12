Tanza Varela revela que ya tiene fecha para volver a vivir en Chile tras años radicada en México

17 dic. 2024 - 14:11 hrs.

Tanza Varela se convirtió en una de las figuras de la televisión durante el principio de la década del 2010, tras haber participado en una teleserie juvenil y un reality, en donde demostró su carácter, ganándose detractores y también fanáticos.

Tras haber protagonizado varias polémicas, Varela decidió irse de Chile a México para comenzar de nuevo, enfocándose en su carrera como artista plástica, realizando exposiciones y encontrando el amor con un ciudadano de dicho país, con quien tuvo a su primer hijo.

Al poco tiempo de haber nacido su hijo, quien ya tiene 9 años, ella se separó y comenzó una nueva relación con el cineasta Matías Bize, con el que se casó en el año 2022 y actualmente se encuentran esperando un bebé tras haber sufrido una pérdida hace un año.

¿Volverán a Chile?

Hace algunas semanas, Tanza se vino a Chile a visitar a su familia y aprovechó de realizar una "gira" por diferentes medios de comunicación, dando entrevistas sobre su presente, y además revelando que ya tiene fecha para volver a nuestro país, pero esta vez para quedarse.

"Se supone que yo vuelvo a vivir acá en diciembre del próximo año (2025)", expresó Varela en una conversación con Like, dando a conocer también que le encantaría, en su regreso, seguir ligada a los medios de comunicación, aunque no en un reality.

"Yo soy fiel creyente del universo y de donde tenga que estar, pero siempre me quedó una espinita y me gusta la idea… creo que estuve muy chica trabajando en tele, entonces no estaba preparada ni lista, ahora creo que ya puedo estar más tranquila. Me han ofrecido muchas veces reality, pero eso no es un formato para mí. Ya no… Ahora no porque yo soy mamá, estoy esperando guagua ahora, me gusta la vida familiar", finalizó.

Todo sobre Famosos chilenos