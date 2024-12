"Yo fui un patito feo siempre": Luis Jara se sincera sobre duras críticas a su apariencia

17 dic. 2024 - 00:10 hrs.

El cantante y conductor de televisión, Luis Jara, reconoció recientemente que ha sido blanco de varias críticas por su apariencia física a lo largo de sus más de cuatro décadas de carrera.

"Yo fui un patito feo siempre, a mí me lo hicieron sentir en la tele", afirmó el artista en conversación con el programa "Podemos Hablar" de Chilevisión.

"Era muy cruel"

Jara estuvo ligado desde temprana edad al espectáculo, formando parte del "Clan infantil" de "Sábados Gigantes" e incursionando como actor con tan solo 17 años de edad en la teleserie "De cara al mañana" transmitida por Televisión Nacional en 1982.

Al hacer un recorrido por sus más de 40 años de trayectoria frente al ojo público, el cantante fue consultado por Diana Bolocco sobre una de sus inseguridades: "¿Es verdad que tienes un problema de tamaño?", a lo que Jara respondió: "A mí me hubiesen gustado 5 centímetros más".

El artista, luego, se sinceró sobre las críticas y comentarios a los que ha tenido que enfrentarse durante su carrera y aseveró que la televisión "era muy cruel" con él.

Finalmente, Jara además abordó los mensajes de odio que recibe hasta el día de hoy a través de redes sociales. "Es brutal, te desean la muerte. Me escribió un tweet una persona que se alegraba porque me habían pifiado en un Copihue de Oro. Yo no conozco ningún país donde se entregue un premio y la gente se dé la opción de pifiar a un artista", comentó.

Todo sobre Famosos chilenos