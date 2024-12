Papá de Coté López protagonizó divertido video junto a una de sus nietas: "Yo dije que quería puro tener puros nietos"

17 dic. 2024 - 15:07 hrs.

María José "Coté" López es una activa usuaria de Instagram, donde comparte varios momentos de su ajetreada rutina como empresaria e influencer. Sin embargo, prefiere mantener en privado algunos aspectos de su esfera familiar, particularmente cuando se trata de sus hijas.

En las últimas semanas, la modelo y el exfutbolista Luis Jiménez, padre de las adolescentes, han mostrado un poco más a las trillizas, quienes recientemente celebraron su graduación de octavo básico. Raffaela, Isidora y Rebecca, ya tienen 14 años.

Papá de Coté López sacó risas en redes con video junto a una de las trillizas

Ahora, fue el padre de Coté, Gonzalo López, quien compartió un particular registro con una de ellas. El hombre es dueño de una empresa de deporte aventura y aprovechó de invitar a su nieta a practicar una de las actividades que ofrece.

El hombre subió un video a su cuenta de Instagram, en el que aparece dando instrucciones a Raffaela, a quien cariñosamente llama Tutta, para volar en parapente. "¿Raffaella tiene miedo a morir? #SinmiedoTutta", escribió en la descripción del post.

Fue en ese contexto que protagonizaron un divertido momento, y es que pese a las recomendaciones de su abuelo, la joven no logró encontrar la técnica correcta para poder despegar. "No es entretenido", señaló Raffaela, ante lo que Gonzalo respondió: "No, no es entretenido, pero es lo único que se me ocurría para un lunes".

Finalmente, ante los reclamos de la adolescente, el empresario dijo una frase que sacó risas entre sus seguidores: "Yo dije que quería puro tener puros nietos".

"Me encantaría tener un abuelo así", "Notable, súper entretenido para un día lunes", "Eres extraordinario como abuelo, qué manera de reírme" y "Linda relación entre nieta y abuelo", fueron algunas de las reacciones de los internautas.

