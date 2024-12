¿Es real la crisis matrimonial? Hermana de Claudio Bravo alza la voz tras enigmático mensaje de Carla Pardo

18 dic. 2024 - 13:10 hrs.

"Cuantas más oportunidades das a una persona, menos te valora", escribió Carla Pardo vía Instagram el pasado lunes. Este enigmático mensaje ha sido generado una ola de especulaciones que apuntan a una posible ruptura matrimonial con Claudio Bravo.

Si aquello no era prueba suficiente de que la pareja no pasa por su mejor momento, los internautas detectaron que Carla y el histórico arquero chileno no se siguen en la red social, ni tampoco tienen fotografías recientes juntos.

Hermana de Claudio Bravo alza la voz tras enigmático mensaje de Carla Pardo

En detalle, la última foto que subió Claudio con la madre de sus hijos data del 16 de julio de 2022, cuando celebraron el cumpleaños de ella. Carla, en tanto, compartió una postal del recuerdo junto al exfutbolista el pasado 28 de mayo de este año, en la que agregó la descripción "nunca olvides tus raíces".

En diálogo con Las Últimas Noticias, Marcia Bravo, hermana de Claudio, se refirió a la comentada publicación. "No necesariamente tiene que ser así", aclaró el martes sobre los rumores de separación.

"Las personas acá malinterpretan las cosas y bueno, eso es lo que gusta el común de la gente. Lo único que puedo decir es que los veo bien, contentos, trabajando bastante, con un matrimonio bien feliz y disfrutando de sus hijos", aseveró.

En este sentido, hizo un contundente llamado: "No malinterpreten las cosas porque lo único que logran es hacer daño".

Según consigna el mentado medio, la última aparición pública de la pareja ocurrió el pasado 21 de noviembre, cuando dieron una entrevista a la revista Velvet en el Estadio de Palestino. "Ellos llegaron juntos, en el mismo auto, y los vi muy relajados, echando la talla", aseguró la periodista que los entrevistó, Paula Palacios.

Todo sobre Famosos chilenos