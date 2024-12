Luis Jiménez confiesa que se arrepiente de haber besado a Martina Orrego: "Le pedí disculpas a Coté"

18 dic. 2024 - 10:09 hrs.

En noviembre, a solo días de haber declarado públicamente en "Only Fama" que aún amaba a Coté López, Luis Jiménez fue captado besando a la locutora radial, Martina Orrego, a vista y paciencia de todos los comensales de un restaurante.

Las imágenes causaron polémica y es que varios portales y programas de TV de farándula comentaron el affaire del "Mago". En ese entonces, él se defendió con un contundente mensaje: "no he hecho absolutamente nada malo, estoy soltero desde septiembre del 2023 y oficialmente de abril del 2024".

Luis Jiménez confiesa que se arrepiente de haber besado a Martina Orrego

En la más reciente edición del programa de YouTube de "El Ranty", La Verdura, el exfutbolista se sometió a un detector de mentiras, donde fue consultado sobre el controvertido beso: "¿Te arrepientes de Martina Orrego?".

Jiménez contestó con un rotundo "sí", respuesta que fue tomada como "verdadera" por la máquina. Al respecto, señaló que "no tengo idea quién sacó las fotos (…) Sí, hablé con ella… pero no era la forma. O sea, también… amateur".

Asimismo, confesó que sintió que se equivocó, "porque no era el momento, no era el lugar, no era la forma… no, mal". Sin embargo, enfatizó en que él cree que se puede amar a una persona y seguir disfrutando de la soltería.

"Intento no esconder nada y cuando la cago, la cago, o sea asumo. En el fondo, no he matado a nadie", comentó. En ese momento, se retractó y reconoció que pasó a llevar a la madre de sus hijos: "Creo que igual le hice daño a la José con lo que pasó. (Hablé con ella), le pedí disculpas y todo, no era la forma".

