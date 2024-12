La particular historia de amor de Monti Torrent con un empresario chileno: "Es más joven que yo"

18 dic. 2024 - 12:36 hrs.

Más de dos décadas han pasado desde que Monserrat "Monti" Torrent debutó en el programa juvenil "Mekano", donde se convirtió en una de las bailarinas más populares. Actualmente, a sus 39 años, sigue ligada al mundo de la televisión.

Torrent fue invitada al pódcast "Nada que perder", donde además de hablar de su carrera como comunicadora, profundizó sobre su especial historia de amor con un empresario chileno llamado Nicolás Barrios, con quien reside en Barcelona, España.

La particular historia de amor de Monti Torrent con un empresario chileno

"Nos conocimos en diciembre del 2022, pero empezamos a salir como en abril de 2023. Fue super rápido todo, las cosas se fueron dando…", partió comentando. Fue entonces que reveló el particular contexto en el que surgió el romance.

La influencer contó que Nicolás era su profesor: "Él era… lo digo o no lo digo. Él daba clases en uno de mis módulos… pero era uno de los tantos profes que había. Es más joven que yo, de hecho… fue mutuo".

"La cercanía empezó en reuniones para su agencia, ahí empezamos a tener más afinidad y cercanía… cosas que pasan no más (…) Nos fuimos a vivir juntos al extranjero… Estábamos en un punto en que nos íbamos a vivir juntos o la relación no seguía… super intenso, pero ha sido bueno", comentó.

Consultada sobre la posibilidad de convertirse en madre, Monti reconoció que "nunca ha estado en mis planes, no sé si no quiera, pero nunca he tenido como esa meta de vida. Nunca me ha nacido ese instinto de tener hijos y con ninguna pareja. Nadie ha logrado hacerme cambiar de opinión".

De todas formas, señaló que no le cierra la puerta a la maternidad, y que es un tema que ha conversado con su actual pololo. "Lo hemos hablado bastante, pero no es algo que queramos resolver ahora", destacó.

Todo sobre Famosos chilenos