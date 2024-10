Vale Roth respondió tajante a desubicada pregunta sobre su cuerpo: "No tendré nunca"

27 oct. 2024 - 13:00 hrs.

Una desubicada crítica fue la que recibió Valentina "Vale" Roth a través de su cuenta de Instagram, que guarda relación directamente con su figura. Si bien existe un consenso general de que ya no se habla de los cuerpos ajenos, todavía quedan personas que opinan de aquello.

Prueba de lo anterior es el mensaje que recibió Roth durante la mañana de este domingo 27 de octubre, luego que subiera un video en ropa interior, mostrando los avances que ha tenido gracias a la actividad física que lleva realizando desde hace tiempo.

La crítica a Vale Roth

Resulta que una internauta le señaló, "¿y las caderas?". Tomándoselo con humor, Valentina le contestó que "se quedaron en el útero de mi mamá", para luego pasar a explicar cuál es la razón biológica por la que no tiene caderas.

"Anatómicamente, no tengo caderas. Y no tendré nunca. Porque es un hueso, no un músculo", enfatizó, obteniendo como respuesta de la seguidora "sí, está bien, son todos los cuerpos distintos", como una forma de suavizar la pregunta que le hizo a Roth.

Sin embargo, la influencer quiso dejar en claro que, desde ahora en adelante, nadie más le puede hacer este tipo de comentarios. "Dejen de huev... con las caderas, nunca voy a tener", redactó encima del pantallazo de la conversación que compartió en historias.

Historia de Valentina Roth

Valentina Roth es una apasionada por la vida fitness. Ha desarrollado incluso un emprendimiento en torno a ello llamado "V Training", donde ofrece entrenamientos personalizados mediante internet, con clases grabadas por ella misma.

