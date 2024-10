Tanza Varela se sincera sobre su nuevo embarazo a dos años de perder a su hija: "Decidí tener esta guagua sin miedo"

27 oct. 2024 - 11:48 hrs.

En mayo de 2022, la actriz Constanza "Tanza" Varela perdió a la bebé que esperaba junto al cineasta Matías Bize. Esto significó un duro golpe emocional para el matrimonio chileno, que está radicado desde hace 12 años en México.

Hace nueve años Tanza dio a luz a Diego, su primer hijo, fruto de una relación anterior. Tras la partida de Rosa, el nombre que le habían escogido a su hija, la exchica reality intentó durante meses volver a embarazarse, sin tener éxito. Sin embargo, hace 16 semanas la cigüeña tocó su puerta de manera inesperada.

Tanza Varela se sincera sobre su nuevo embarazo a dos años de perder a su hija

La llegada de este nuevo integrante revivió sus miedos, aunque también la esperanza. "Fue sorpresa, una increíble sorpresa, porque no me lo esperaba para nada. Me costó harto asimilarlo, porque cuando perdí a la Rosa fue súper heavy", declaró a LUN.

En este sentido, reconoció que tiene miedo "de volver a pasar por lo mismo… existe un temor demasiado grande, me dio mucho nervio, mucho miedo de repetir todo lo que vivimos porque fue tremendamente doloroso".

De todas formas, Tanza destacó que "luego del caos me relajé y decidí tener esta guagua sin miedo". El proceso no ha sido fácil, ya que debió someterse a una riesgosa operación de útero para evitar sufrir una nueva pérdida.

"Todo salió súper bien. Pese a estos lapsos de miedo he estado muy positiva. Yo he tenido una conexión con esta guagua muy heavy. Ya nos avisaron que es hombre, pero hace un mes soñé que era hombre, lo sentí y le dije a Mati: Esta guagua es hombre, no es niñita", relató.

Finalmente, contó que "aún no tenemos el nombre y Matías no está en la terna, porque cada uno tiene su nombre en la casa. A Diego le fascinó que fuera hombre. Va a nacer en México y tengo fecha para el 8 de abril".

