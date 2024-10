"¡Grande Chile!": Actriz venezolana Nathalie Vera revela que obtuvo la residencia definitiva en nuestro país

27 oct. 2024 - 10:03 hrs.

La recordada actriz de "#PobreNovio", Nathalie Vera, publicó mediante su Instagram una noticia que la tiene más que feliz: tras años de trámites, finalmente logró conseguir su visa chilena definitiva, lo que le permitirá desarrollar cualquier actividad productiva en nuestro país.

Recordemos que Nathalie es oriunda de Venezuela, país del cual migró hace varios años debido a la crisis política que se vive en dicha nación. A su cuenta de la mencionada red social subió un post, el cual luego borró, en donde describía su felicidad por este paso.

"¡Grande Chile!"

"Tu veneca favorita ya tiene visa definitiva", partió redactando, dejando luego en claro que esto no significa nacionalidad, aunque no descartó que en un futuro accederá a realizar dicho trámite que le permitirá ser una chilena más.

"Tres años de larga espera valieron la pena, francamente, esperando los viajes a los destinos que este rut me permita conocer. ¡Grande Chile! Como me has dado batalla, pero tengo tanto por agradecerte", sumó en la descripción de la publicación.

¿Por qué borró la publicación?

Nathalie Vera tomó la decisión de borrar la publicación, donde aparecía mostrando su carnet chileno, debido a que recibió reportes de parte de internautas, quienes la denunciaron por realizar "afirmaciones o promesas poco realistas".

Así lo explicó en una historia de Instagram donde señaló, "ustedes le han dado reportar a mi post donde yo salgo con mi carnet veneco oficial, feliz de que tengo mi visa definitiva. Pues por ese post me pusieron restricciones, no puedo enviar mensajes durante tres días".