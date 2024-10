¿En qué está Maira Bodenhöfer? La hija menor entre Bastián Bodenhöfer y Consuelo Holzapfel

27 oct. 2024 - 08:15 hrs.

¿Qué pasó?

El matrimonio entre Bastián Bodenhöfer y Consuelo Holzapfel fue uno de los más populares dentro de la escena del espectáculo nacional durante la década de los 80. Ambos connotados actores en exitosas teleseries, llegaron a tener dos hijos antes de su separación en 1992.

Maira Bodenhöfer Holzapfel, la menor de la familia, hoy tiene 37 años y sigue los pasos de sus padres en la actuación hace años. No obstante, es su más reciente proyecto el que ha sorprendido a sus seguidores.

Dirige a su madre

Maira estudió teatro, al igual que sus padres, Bastián y Consuelo, y que su hermano mayor, Damián. Tuvo su debut en televisión el año 2005 con un pequeño rol en la serie de TVN, "Heredia y Asociados", y desde ahí ha participado en series como "12 días que estremecieron a Chile" y "Los años dorados", así como en las teleseries "Isla Paraíso" y "Pobre Novio" de Mega.

Sin embargo, la actriz -que también ha incursionado en el cine- ha desarrollado mayormente su carrera en el teatro. De hecho, su nueva obra, "Mamut", es dirigida y escrita por ella y cuenta con la actuación de nada más ni nada menos que su madre, Consuelo Holzapfel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maira Bodenhöfer Holzapfel (@mairaboden)

"Es súper fácil trabajar con ella (...) se pone nerviosa cuando estoy dando instrucciones, como que me mira. Es muy linda y divertida, dócil, obediente, un agrado trabajar con ella", comentó Maira en conversación con el medio Página 7.

No obstante, esta no es la primera vez que la actriz comparte escena con uno de sus padres. En enero de 2024, Maira protagonizó junto a Bastián Bodenhöfer la exitosa obra "¿Por qué no se van?", algo que ya habían hecho en 2019 con el montaje "Ese algo que nunca compartí contigo".

Todo sobre Famosos chilenos