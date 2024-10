Kathy Contreras fue sorprendida con romántica propuesta de matrimonio: Su pareja se arrodilló mientras desfilaba

24 oct. 2024 - 14:59 hrs.

¡Suenan las campanas de boda! Kathy Contreras, la recordada participante de programas juveniles, fue la protagonista de una romántica propuesta de matrimonio durante su asistencia al evento benéfico "Cásate con la causa".

La influencer se vistió de novia junto a otros famosos del espectáculo nacional para desfilar en la gala anual que reúne fondos para la Fundación Oncológica. En ese contexto, se llevó una gran sorpresa que la emocionó tanto a ella como al resto de los invitados.

Kathy Contreras fue sorprendida con romántica propuesta de matrimonio

Mientras caminaba por la pasarela, su pareja desde hace cinco años, el fotógrafo Erich Muñoz, se arrodilló ante la multitud y le hizo la icónica pregunta: "¿Te quieres casar conmigo?". Contreras respondió que sí y se dieron un beso.

En diálogo con Las Últimas Noticias, la exchica reality manifestó que no esperaba que Erich se la jugara de esa forma. "Me puso un poco nerviosa verlo nervioso a él, dije qué se trae entre manos. Pensé que no tenía la personalidad para hacerlo. Ahí vi que se venía y pensé: vamos a hacer feliz a mi mamá", transparentó.

Consultada sobre si había conversado con su pareja y padre de su hija Selva sobre la posibilidad de llegar al altar, Kathy comentó que "habíamos conversado hace muy pocas semanas el tema del matrimonio justamente por esto del desfile y le dije: 'oye, cuándo me vas a pedir matrimonio', en tono de leseo".

"De hecho, yo le pedí pololeo a él. Pensé que no se atrevía porque nuestra relación no es como romántica, es muy de partners. Ahora que pasó no lo asimilo todavía", continuó contreras.

Mediante su cuenta de Instagram, la bailarina de 34 años compartió algunos registros de la propuesta y le dedicó unas palabras a su futuro esposo. "Yo me caso con la causa y contigo. Ame tu valentía", escribió en un post.

