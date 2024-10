Ron Ely, protagonista de "Tarzán", muere a los 86 años: Su hija le dedicó emotivo mensaje

24 oct. 2024 - 10:47 hrs.

Durante las últimas horas se dio a conocer el fallecimiento del actor y escritor estadounidense Ron Ely, recordado por su interpretación de Tarzán en la serie homónima que se emitió por televisión en la década de los 60.

La hija de la celebridad, Kirsten, confirmó a medios internacionales como TMZ que su padre falleció en su hogar a la edad de 86 años y rodeado de su familia. Su deceso ocurrió el pasado 29 de septiembre y semanas después ella le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales.

La despedida de la hija del icónico Tarzán televisivo

"El mundo ha perdido a uno de los hombres más grandes que ha conocido - y yo he perdido a mi padre. Mi padre era alguien a quien la gente llamaba héroe. Fue actor, escritor, entrenador, mentor, padre de familia y líder", escribió la joven.

Ely comenzó a ver cómo su carrera despegaba a finales de los 50. Firmó con la empresa 20th Century Fox y poco a poco comenzó a conseguir papeles secundarios en películas como "South Pacific" y "The notable Mr. Pennypacker". También fue parte de series como "How to marry a millonaire".

Posteriormente, logró convertirse en el protagonista de Tarzán, programa que se transmitió por NBC desde 1966 hasta 1968. Según consigna BBC, Ely se rompió varios huesos e incluso fue atacado por animales mientras daba vida al hombre de la jungla.

Ely se retiró de la actuación en 2001 para centrarse en su familia. El actor vivió una verdadera tragedia en 2019 luego de que su esposa, Valery Lundeen fuese asesinada a manos de su hijo, Cameron, de 30 años, quien posteriormente fue abatido a tiros por la policía.

