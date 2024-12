La respuesta sin filtro de Belén Mora a usuaria que le recordó antiguas declaraciones: "Están obsesionados"

30 dic. 2024 - 18:15 hrs.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz y comediante, Belén Mora, tuvo un tenso cruce de palabras con una usuaria que le recordó antiguas declaraciones que hizo en su cuenta de X y que fueron relacionadas con la política.

Resulta que, en su cuenta de Instagram, realizó la dinámica de preguntas y respuestas, en que una usuaria le consultó por una publicación que hizo en el 2022, cuando se realizó el plebiscito constitucional y ganó la opción del "Rechazo".

En dicha instancia, Belén tuiteó: "Me retiro de Chile hasta el 18. No me da el alma", lo que se interpretó como disgusto por parte de ella ante la derrota del "Apruebo".

¿Qué dijo Belén Mora?

"¿Cuándo te vas del país?, ¿o ya cambiaste de opinión?", fue la pregunta que le dejaron en su cuenta, lo que provocó la molestia de la exintegrante de Morandé con Compañía.

"NUNCA dije que me iba. Lo que pasa es que gente de cierto sector político se agarró de un tweet que escribí que decía 'me retiro de Chile hasta el 18', refiriéndome a que no quiero saber más hasta comerme una empanada", respondió "Belenaza".

Respuesta de Belén Mora en Instagram

"Y como algunos me dan MUCHA importancia, onda, imagínate que esto pasó hace DOS años y siguen preguntando, hicieron de ese tweet un tema país y están obsesionados. Pero es eso, abuela hipster", concluyó.

