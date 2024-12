Fran Maira lanza feroz descargo tras preguntas por Oriana Marzoli: "Endiosan a tanta gente de mier..."

30 dic. 2024 - 09:10 hrs.

Fran Maira y Oriana Marzoli pasaron de ser inseparables a enemigas declaradas tras convivir en un reality show. La amistad se rompió cuando tomaron bandos opuestos en el encierro y la tensión continúa fuera de cámaras.

Así quedó en evidencia en una transmisión en vivo de Instagram que hizo la chilena, en la que respondió las diversas preguntas que le hacían sus fanáticos. Gran parte de las interrogantes tenía que ver con su rivalidad con Oriana.

Fran Maira lanza feroz descargo tras preguntas por Oriana Marzoli

Cabe destacar que las consultas tenían fundamento, ya que días atrás trascendió el rumor de que ambas tuvieron una fuerte discusión luego de que se encontraran en un centro comercial del sector oriente de la capital.

El conflicto habría comenzado cuando Oriana confrontó a la intérprete de "Amiga ya mató" por su cercanía con Pamela Díaz y por, supuestamente, criticarla junto a "La Fiera". Posteriormente, la cantante se fue en picada contra la venezolana con acento español.

"No le voy a dar pantalla a gente que, la verdad, siento que no es nadie. No entiendo por qué idolatran tanto a gente de mierda, eso no lo logro entender",manifestó en el live. Si bien no mencionó a Oriana, todo apunta que se refería a ella.

Asimismo, destacó que "yo idolatro a mucha gente, porque son personas que tienen un mensaje que entregar, han logrado cosas en su vida. Son personas que inspiran, que motivan a las personas a ser mejor persona, tienen códigos, tienen valores".

"Tengo como otro concepto idolatrar. Endiosan a tanta gente de mierda, agresiva, crazy (loca), mentirosa. Yo como que no entiendo mucho ahí. Me quedo tranquila, porque la gente que me siga sabe que yo tengo una historia real que contar, que sí inspiro a las personas y más que eso, a que sean ellas mismas", sentenció.

