Leonor Varela celebró su cumpleaños número 52 y compartió romántica foto junto a su nueva pareja

Este domingo 29 de diciembre, la actriz chilena y modelo Leonor Varela cumplió 52 años de edad, razón por la que celebró con su círculo más cercano en el hotel Bidasoa, ubicado en la comuna de Vitacura.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete compartió diferentes registros de lo que fue su celebración, donde también subió a sus historias los saludos que le mandaron algunos amigos, como Guido Vecchiola, José Ignacio "Chascas" Valenzuela e incluso el de su exmarido, Lucas Akoskin.

Cabe recordar que tras su separación, tanto Leonor como Lucas han mantenido una buena relación por su hija Luna. Además, la expareja sufrió el fallecimiento de su hijo Matteo en el 2018, producto de una enfermedad genética llamada leucodistrofia.

El cumpleaños de Leonor Varela y la romántica fotografia con Pablo Courard

En una publicación de Instagram, Leonor Varela compartió algunos registros de lo que fue su cumpleaños número 52.

"Cumplir 52 años celebrando y rodeada de amor es el mejor regalo que puedo pedir. Me siento profundamente afortunada y agradecida de cerrar un ciclo que me desafió e hizo crecer, y en el cual cumplí metas y me dejé sorprender por la vida", parte el mensaje que compartió la actriz.

Después, agradeció a sus seguidores por los mensajes de cariño. "Amo celebrarme en mi país", recalcó la intérprete.

Eso sí, lo que más llamó la atención, fue la romántica postal que compartió la actriz, donde sale dándose un beso junto al periodista Pablo Courard, quien el fundador y director ejecutivo de ALTA Comunicaciones.

En la foto, se puede ver que el comunicador le sostiene la torta a la actriz. Para musicalizar su publicación, Leonor Varela eligió la canción "HOT TO GO!" de Chappell Roan. Además, adjuntó un emoji de un corazón.

Mira las publicaciones de Leonor Varela en su cumpleaños

