"No me rendiré": Las sentidas publicaciones de Ingrid Aceitón a días de confirmar el quiebre con el padre de su hija

29 dic. 2024 - 18:15 hrs.

Durante esta semana, la exchica reality e influencer, Ingrid Aceitón, confirmó mediante sus redes sociales que terminó su relación amorosa de más de cuatro años con Ignacio Jelvez, el padre de su hija Ada.

A través de una historia de Instagram, la exparticipante del reality de Mega, "¿Volverías con tu ex?", escribió: "Qué lata tener que hacer esto, pero creo que ya es necesario por paz mental. Para quienes me escriben preguntando por el papá de mi hija, ya no estamos juntos".

Además, Aceitón hizo un llamado a los usuarios a que "paren de escribirme cosas con respecto a la relación con él". Asimismo, manifestó que "él siempre será el papá y le tendré el respeto y cariño que corresponda".

Las sentidas publicaciones de Ingrid Aceitón

A días de confirmar el quiebre de su relación, Ingrid Aceitón utilizó su cuenta de Instagram para compartir unos sentidos mensajes.

"No me rendiré, no me rendiré", escribió la exchica reality en una foto donde se le ven los ojos llorosos. Además, adjuntó un emoji de una cara triste y el sticker de un cerebro.

En otra historia de Instagram, Ingrid Aceitón volvió a subir una foto de ella para agradecer los mensajes de apoyo que le llegaron.

"Oh, de verdad gracias por todos sus mensajes. Me impresionan y emociona saber que mucha gente me logra entender. La d (referencia a la depresión). Pero sé que no me la ganará, jamás me la ha ganado. Gracias a todos", comentó la influencer.

Por último, Ingrid Aceitón compartió una foto donde aparece su hija en una piscina y escribió: "Por ti vivo mi niña, por ti hago todo. Hoy por fin nos vemos otra vez. Y que mejor que ver estas fotitos para mi alma. Siempre quiero verte feliz... lucharé contra todo y haré lo posible por lograrlo. Te amo, Ada. El arcoíris de mi vida".

Mira las publicaciones que compartió Ingrid Aceitón

Instagram

Instagram Instagram

Todo sobre Famosos chilenos