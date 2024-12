Ingrid Aceitón confirma separación con el padre de su hija: "Espero no tener que referirme más a este tema"

24 dic. 2024 - 17:45 hrs.

La exchica reality e influencer, Ingrid Aceitón, confirmó los rumores sobre su estado sentimental. A través de un contundente mensaje, anunció el término de su relación amorosa de más de cuatro años con Ignacio Jelvez.

En julio pasado, la modelo encendió las alarmas al compartir una serie de mensajes en redes sociales que sugerían una posible crisis de pareja. Ahora, meses después, reveló que efectivamente ya no está junto al padre de su pequeña hija, Ada.

Ingrid Aceitón confirma que se separó del padre de su hija

"Qué lata tener que hacer esto, pero creo que ya es necesario por paz mental. Para quienes me escriben preguntando por el papá de mi hija, ya no estamos juntos", escribió Aceitón en sus stories de Instagram.

En este sentido, hizo un llamado a los usuarios a que "paren de escribirme cosas con respecto a la relación con él". Asimismo, manifestó que "él siempre será el papá y le tendré el respeto y cariño que corresponda".

"Con mucho cariño lo pido y también hacer saber que ambos solo queremos el bien de nuestra hija, no por estar separados no lo lograremos. Somos adultos y cada quien puede hacer lo que quiera, sin pasar a llevar al otro (en la vida). Espero no tener que referirme más a este tema", continuó.

Finalmente, enfatizó en que espera "no tener que referirme más a este tema". Cabe destacar que a comienzos de 2021 ambos sufrieron la pérdida de su hija Alice durante el embarazo de la exreina de belleza.

Historia de Instagram de Ingrid Aceitón

Todo sobre Famosos chilenos