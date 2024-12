¡Hemos sido engañados! Emilia Dides niega romance con William Levy y revela que todo se trató de una broma

30 dic. 2024 - 11:29 hrs.

Durante el fin de semana, se filtraron supuestas capturas de fotografías que la Miss Chile, Emilia Dides, habría publicado en su lista de "Mejores Amigos" de Instagram. En estas imágenes, aparentemente, se la veía compartiendo con el actor William Levy.

Las postales avivaron los rumores de romance entre ambos, los cuales surgieron mientras la cantante participaba en el Miss Universo. En ese entonces, los dos protagonizaron un intenso coqueteo en redes sociales que no pasó desapercibido.

La verdad detrás de las supuestas fotografías de Emilia Dides y William Levy

Desafortunadamente, para quienes creyeron que las imágenes confirmaban la relación, todo fue una broma elaborada por Infama, en el marco del Día de los Inocentes, que se conmemoró el sábado 28 de diciembre.

En diálogo con Las Últimas Noticias, Emilia descartó tajantemente estar interesada en el galán cubano estadounidense. "Son falsos (los pantallazos), fue una broma por el Día de los Inocentes, fueron creados con inteligencia artificial", aseveró.

En este sentido, remarcó que "yo no los hice y no tengo nada que ver. No hay nada con William Levy". A la vez, su amigo de confianza, el bailarín Juan Francisco Matamala, señaló que "la Emi no tenía idea, ni idea quién lo hizo y lo subió".

Eso sí, Matamala insinuó que, por parte de William, sí habría intenciones de tener un vínculo más allá de la amistad: "Con William no hay nada porque ella no quiere, él la busca, pero está muy enfocada en sus proyectos".

