"Chama" Méndez se sinceró sobre su actual relación con Daniela Aránguiz: "Entró siendo una persona y terminó siendo otra"

Daniela Aránguiz es conocida por su fuerte carácter, por lo que no fue extraño que al ingresar al mismo reality que Alexandra "Chama" Méndez, quien también tiene una personalidad contestataria, ambas se enfrascaran en más de una discusión.

El argentino Luis Mateucci tuvo mucho que ver en esta rivalidad, ya que se vinculó sentimentalmente con las dos. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, los conflictos quedaron atrás y hoy ambas son grandes amigas.

"Chama" Méndez se sinceró sobre su actual relación con Daniela Aránguiz

En diálogo con Página 7, "Chama" profundizó sobre el vínculo que mantiene con Daniela fuera de cámaras. "Ella se lo merece todo. Es una excelente persona y mamá. Para mí fue un orgullo haberla acompañado y desearle lo mejor para este 2025", expresó.

"Sé que es una mujer espectacular, exitosa, fue una esposa excepcional y no lo ha pasado bien. Pero este año que viene, sé que la pasará mejor, porque es una mujer increíble. Es la única amistad 100% real que tengo de un reality", continuó.

La participante de programas de competencia enfatizó en que no es habitual que mantenga contacto con sus excompañeros de encierro. "Hay personas a las que no les he vuelto a hablar, ni he sabido de ellas. Pero estando en Venezuela, ella y yo, hablábamos, nos llamábamos por teléfono y es muy bonito eso", afirmó.

Respecto a su antigua enemistad, originada por el galán argentino, Alexandra señaló que "por eso no hablo mal de nadie estando en un reality. Una persona que es tu enemigo, se puede volver tu amigo, si lo conoces. Ella entró siendo una persona y terminó siendo otra en mi vida".

