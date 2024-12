"Casi se murió": La broma que Coté López y su hermano hicieron a su padre en el Día de los Inocentes

30 dic. 2024 - 12:40 hrs.

El 28 de diciembre se conmemoró el Día de los Inocentes, jornada anual en que se hacen bromas pesadas y suelen difundirse noticias falsas. Los famosos no se quedan atrás y varios aprovecharon la ocasión para dar rienda suelta a su ingenio.

Ese fue el caso de María José "Coté" López, quien compartió mediante stories de Instagram una captura de pantalla del grupo que tiene en WhatsApp con su familia. En la imagen, mostró la broma que ella y su hermano le hicieron a Gonzalo, su padre.

La broma que Coté López y su hermano hicieron a su padre en el Día de los Inocentes

Resulta que el chat de los López Merino, Matías López escribió: "Me están llamando de la PDI (Policía de Investigaciones). Andan buscando a mi papá. No sé qué puede ser, pero no estaban en buena".

Acto seguido, el empresario de deporte aventura asumió que lo que decía su hijo era verdad y que estaba involucrado en un serio problema. "Qué chu… maldito 2024. Dame el número, si no es la Jose (Coté) soy yo", lamentó.

Para hacer más creíble la mentira, la influencer también redactó un alarmante mensaje: "Me llamaron recién. Justo iba a escribir y caché que Lopito (Matías) había escrito". No pasó mucho para que Matías revelara que todo era falso y enviara un "feliz día de los inocentes".

"La broma de ayer con Matías López. PD: Tuvimos que pararla rápido porque (Gonzalo) casi se muere", contó la modelo a sus seguidores. En su cuenta, Gonzalo repoteó la imagen, dejando ver que se tomó la broma con humor.

Historia de Instagram de Coté López

