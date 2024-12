A menos de un mes de sufrir una encerrona: Antonella Ríos revela haber sido víctima de un nuevo delito

27 dic. 2024 - 14:26 hrs.

Para el olvido ha sido el cierre de año de la actriz y presentadora de televisión, Antonella Ríos, quien recientemente reveló que, a menos de un mes de sufrir una violenta encerrona, fue víctima de un nuevo hecho delictual.

Recordar que el pasado 28 de noviembre, la actriz se encontraba en un vehículo junto al exfutbolista Marcelo Barticciotto, cuando delincuentes la golpearon, incluso en medio de la encerrona en su contra.

"Estaban haciendo compras con mi tarjeta"

Respecto al nuevo delito sufrido, en un programa de Zona Latina, Ríos reveló que sufrió la clonación de su tarjeta bancaria. "Me llegó un aviso de una compra de 114 mil, después otra por 289 mil. Yo pensé que era alguien que después me iba a hacer que apretara un link para estafar", señaló.

"Luego, me llamaron del banco y, efectivamente, estaban haciendo compras con mi tarjeta, y yo no he ido al cajero", explicó la conductora en el programa.

Tras lo anterior, la actriz aconsejó a la gente que pueda pasar por esta situación que "hay que recurrir a la ley antifraudes, hay que ir a dejar constancia a Carabineros. Ahí empieza una investigación de ocho días y hasta que comprueben que esto fue así te devuelven el dinero".

"Quedé como loca, nunca me había pasado. Vas con tu cartera y pasa alguien con un sensor y te clona. Ojo con todas las cosas. Vamos a tener que hacer un sahumerio, chiquillos", concluyó.

Todo sobre Famosos chilenos