"Si ves esto, ponte los pantalones": Emilia Dides reveló cómo es su relación con William Levy

27 dic. 2024 - 10:10 hrs.

Emilia Dides, aclamada representante chilena en el certamen Miss Universo 2024, se refirió a cómo se lleva con su amigo, el actor y modelo cubanoestadounidense William Levy.

Cabe recordar que las palabras de la modelo vienen luego de que, hace unas semanas, distintos medios publicaran rumores de una supuesta relación, lo que se respaldaba con coqueteos en redes sociales mientras ella participaba en el certamen mundial.

¿Qué dijo Emilia Dides sobre William Levy?

En el programa de YouTube “Sin Editar”, su conductora, Pamela Díaz, le consultó a Dides si es que "andaba con alguien", a lo que respondió que "no estoy con nadie".

Fue luego de esta respuesta, que "La Fiera" le preguntó: "¿y con tu amigo Levy?", a lo que Emilia dijo, entre risas: "¿Mi amiguito? Llamémoslo".

"Me cae increíble, me cae súper bien, es amigo", agregó. Tras esto, Pamela le consultó: "¿no se han juntado todavía?", y la Miss Chile respondió: "no, y sabes qué, Levy si ves esto, ponte los pantalones", desafiándolo en tono de broma a tomar contacto con la carismática joven.

Finalmente, Díaz le mandó un recado a Levy: "Escríbele a mi amiga, y si no, a mí", causando la risa de ambas y la réplica de Emilia, quien le manifestó que "no me enojo, no te culpo. No pasa nada, yo comparto".

