Salió última en el Miss Mundo Chile y fue víctima de violencia psicológica: Emilia Dides revela que sufrió fuerte depresión

10 dic. 2024 - 17:33 hrs.

Una especial invitada estuvo presente en el estudio de "Mucho Gusto". Tras regresar a Chile luego de su brillante participación en el Miss Universo 2024, Emilia Dides conversó a corazón abierto con Karen Doggenweiler y José Antonio Neme.

La querida cantante reconoció que cuando le propusieron representar a nuestro país en el certamen dudó, puesto que en 2017 participó en el Miss Mundo Chile y quedó en el último lugar. "No me tenía fe", afirmó.

Dides reveló que en esa época sufrió un fuerte cuadro depresivo. "Tenía una guerra constante de mi corazón con mi mente, donde mi mente me decía 'ya, ya', y mi corazón era 'no, yo quiero vivir, quiero estar aquí, me quedan muchas cosas para hacer en esta vida'", recordó.

Mariana Derderián comparte potente reflexión a seis meses de la muerte de su hijo: "No creo que yo me vaya a morir sin pena" "Inconsecuente y vendido": Dani Aránguiz arremete contra exsuegro tras entrevista en programa de televisión Carla Ballero revela que vive con su exmarido en la misma casa: "Me conoce a tal nivel que nos odiamos todo el día" Te puede interesar

En este sentido, señaló que comenzó a tratarse con medicamentos y terapia sicológica, sin embargo, esa no fue la solución definitiva. "Un día desperté y yo dije '¿sabes qué? Yo no estoy solucionando lo que está pasando, yo lo estoy tapando'", explicó.

"Empecé a decir 'eres una mujer grandiosa, puedes con todo, vamos para arriba', todas las mañanas. Durante ocho meses estuve diciéndome y convenciéndome de que era una mujer poderosa, y les prometo que me lo empecé a creer", relató.

Emilia Dides reveló que sufrió fuerte depresión en su adolescencia

Consultada sobre el origen de su cuadro depresivo, comentó que se debió a una relación amorosa donde fue víctima de "violencia psicológica". Al respecto, indicó que "al no tener claro cómo era mi personalidad o quién quería ser yo en la vida, todo lo que te dicen te lo empiezas a creer".

"Tuve una relación un poco tormentosa, donde sufrí bastante porque fue un poco psicológico (…) empiezo a tener a esta persona que me está diciendo 'te amo, pero eres una…', palabras que por supuesto no voy a repetir", complementó.

Ahora, con una mirada a su pasado, Dides aseveró que "veo que estuve en pedazos y que todos esos los agarré y creé una Emilia nueva, de la cual estoy orgullosa".

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Todo sobre Famosos chilenos