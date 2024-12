"Estaba rodeado de parásitos, gente que le aplaudía todo": Claudio Narea crítico duramente al círculo de Jorge González

10 dic. 2024 - 15:36 hrs.

Duros fueron los términos que ocupó uno de los cantantes de Los Prisioneros, Claudio Narea, para referirse al círculo de hierro que rodeaba a Jorge González entre los años 2014 al 2015, previo al accidente cerebrovascular que le cambió la vida.

Y es que fue en febrero de 2015 cuando Jorge González sufrió el accidente cerebrovascular, el cual le dejó secuelas hasta el día de hoy, como la de retirarse de los escenarios y los shows en vivo, aunque afortunadamente, ha seguido ligado a la música como compositor.

Las críticas de Narea a González

¿Se pudo haber evitado este accidente cerebrovascular? A juicio de Narea, en conversación con La Tercera, sí, pero su equipo no fue diligente a la hora de ver las señales de este trastorno. "Algo estaba mal con Jorge. Fui a la televisión y dije 'oye, no está bien'. Eso fue a finales de septiembre. Octubre sale Jorge mal en Perú informado por la prensa, pero la gente que asistía a sus conciertos lo decía en los foros, que se veía mal Jorge", recordó.

"En enero/febrero, se veía mal ¿y qué hicieron el resto de los que lo rodeaban? El manager, los amigos que frecuentaba, los que tocaban con él, ¿qué hicieron con esa información? Nada, no lo llevaron al médico, o Jorge no quería ir al médico", criticó.

A modo de reflexión, el cantante prosiguió señalando, "entonces, ¿qué me pasó?, Bueno, digo que Jorge estaba rodeado de parásitos, gente que solamente le aplaudía todo lo que se le ocurría y nadie lo cuidaba. Eso es lo que te puedo decir, esa es la sensación que tuve".

El cantante siguió criticando al círculo que se movía con Jorge González, aseverando que eran más fans que amigos del artista, y por lo mismo, no actuaron de la mejor manera. "Yo creo que cuando hay una admiración tan grande en realidad no hay una amistad. Si él se rodea de pura gente que lo admiraba mucho, esa no es una amistad. Eso es una cosa de que estaban deslumbrados", cerró.

