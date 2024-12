"Inconsecuente y vendido": Dani Aránguiz arremete contra exsuegro tras entrevista en programa de televisión

10 dic. 2024 - 12:32 hrs.

Luis Valdivia, padre de Jorge Valdivia, habló por primera vez sobre las acusaciones que pesan sobre el exfutbolista, quien actualmente se encuentra cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel de Rancagua.

El hombre fue uno de los invitados a un programa de Chilevisión, en el que abordaron las diversas aristas del caso. "Ha sido un tiempo muy parecido a una pesadilla, que ojalá prontamente pueda desaparecer", señaló en pantalla.

Dani Aránguiz arremete contra exsuegro tras entrevista en programa de televisión

Cabe destacar que padre e hijo llevan varios años distanciados. Sin embargo, Luis manifestó que espera que dejen sus diferencias a un lado, ya que esta semana tiene la intención de visitarlo en el recinto penitenciario.

Estas declaraciones generaron molestia en Daniela Aránguiz, exesposa del Mago, quien cuestionó la aparición de su exsuegro en televisión. "Fue un error tremendamente grave", opinó en el programa "Sígueme".

En este sentido, argumentó que bajo su perspectiva esta decisión "es inconsecuente con la relación que tiene con su hijo. Jorge no ve a su padre hace seis años. Espero que no se sienta ofendido, porque no es mi idea faltarle el respeto, pero sí lo encuentro inconsecuente y vendido".

Asimismo, señaló que la falta de experiencia de Luis con los medios de comunicación, sumada a los nervios, pudo haberle jugado en contra frente a las cámaras. "Cuando uno tiene un hijo lo tiene que apoyar en silencio, sobre todo cuando los medios de comunicación no son su territorio", remarcó.

Finalmente, Aránguiz hizo una llamativa revelación: "Él debió quedarse callado sentado en su casa. Sobre todo cuando no tiene una relación con Jorge, cuando él insistió y se enroló para ir a verlo y el mismo Jorge le denegó la visita".

Todo sobre Famosos chilenos