¿Olvidó a Félix Ureta? Raquel Argandoña aclaró su situación sentimental tras ser vista con misterioso galán

10 dic. 2024 - 10:16 hrs.

Raquel Argandoña disfrutó de unos días de ensueño en Tailandia, país donde coincidió con su hija mayor, Kel Calderón. Sin embargo, este lunes le tocó regresar a la realidad y retomar sus funciones en el programa Tal Cual.

En su regreso, la comunicadora se refirió a los comentados videos que dejó la celebración de su cumpleaños número 67, donde se le ve acompañada de un misterioso galán, quien incluso fue el encargado de sostener su torta.

¿Olvidó a Félix Ureta? Raquel Argandoña aclaró su situación sentimental

Recordemos que Argandoña terminó su relación de cerca de cinco años con el ingeniero comercial Félix Ureta. Según sus declaraciones, este vínculo no habría terminado de la mejor manera. "Estoy soltera después de una traición", señaló a mediados de octubre.

"Siento que el amor te va a florecer de nuevo", le comentó su compañero de espacio, José Miguel Viñuela. Fue entonces, que "La Quintrala" aclaró su situación sentimental: "¿Qué estás hablando? Yo estoy totalmente soltera".

Asimismo, trasparentó las razones por las cuales en estos momentos prefiere cerrarle la puerta a un nuevo amor: "Mi trabajo me impide tener una relación estable". Ante las bromas y especulaciones, añadió: Que no invente la prensa".

De todas formas, la animadora dejó entre ver que no estar en una relación estable no le impide pasarlo bien, e incluso deslizó que no está tan "sola".

Todo sobre Famosos chilenos