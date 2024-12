Pamela Díaz revela su cábala para la abundancia económica: "Es la única que tengo"

10 dic. 2024 - 00:10 hrs.

La modelo y conductora de televisión, Pamela Díaz, compartió con el público el ritual que mantiene en su hogar para que nunca le falte el dinero. Esto, durante el más reciente capítulo de su podcast "Oh! Diosas" en compañía de Cecilia Gutiérrez y Felipe Vidal.

Todo empezó cuando "La Fiera" pensó que una de las figuras decorativas que mantiene en el set del programa había desaparecido.

Entonces, Díaz bromeó con que tal objeto le traía suerte. No obstante, al encontrarlo nuevamente, confesó que en realidad solo cree en una cábala.

"La única (cábala) que tengo, te juro por Dios, es que en mi casa no puede faltar sal", expresó "La Fiera".

Tras esta confesión, la conductora profundizó acerca de su creencia. "Si no tengo sal, no tengo plata. Y si no hay plata, no puedo pagar", afirmó, además de explicar que se asegura de que el salero de su casa se mantenga siempre lleno.

"Yo cuento con Haydee y Estella, las chiquillas que trabajan en mi casa hace 15 años. Yo las amenazo... hágalo usted también, señora", narró Díaz entre risas.

