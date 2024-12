¡Casi se cae al agua! El divertido chascarro de Tita Ureta en "De Paseo" que asustó a Coté Quintanilla

09 dic. 2024 - 16:12 hrs.

En una nueva edición del programa "De Paseo", Tita Ureta y María José Quintanilla visitaron la Laguna Esmeralda, ubicada en la comuna de Melipilla, para explorar y descubrir los principales atractivos turísticos de este fascinante lugar.

Es de público conocimiento que Tita tiene una gran pasión por los deportes, especialmente por los acuáticos. Por esta razón, no sorprendió que decidiera aventurarse en el windsurf, un deporte que consiste en deslizarse sobre el agua utilizando una tabla y una vela.

El divertido chascarro de Tita Ureta en "De Paseo" que asustó a Coté Quintanilla

Sin embargo, un pequeño tropiezo estuvo a punto de hacer que se sumergiera antes de lo previsto: al iniciar la transmisión, la periodista perdió el equilibrio y estuvo muy cerca de caer de espalda a la laguna.

Afortunadamente, "Coté" logró sujetarla a tiempo y la ayudó a volver a estabilizarse. Este "casi" accidente provocó risas no solo entre quienes lo protagonizaron, sino también entre el resto del equipo que las acompañaban.

"Viniste, te pusiste traje de baño, me dejaste sola y te vas al agua", alcanzó a decir la cantante, antes de tener que afirmar a su compañera. "No, Tita… Concha, la lora, espérate", gritó después.

Acto seguido, sugirió que "partamos de nuevo, oh la Tita está a la orilla del agua, ay me asustaste mujer". El chascarro no pasó a mayores y Tita pudo vivir la experiencia de subirse a una tabla de windsurf y aprender este deporte.

