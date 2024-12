Natasha Kennard se encontró con una profesora de su infancia durante despacho en vivo: "Muy buena alumna"

09 dic. 2024 - 14:25 hrs.

La conductora del "Mucho Gusto", Natasha Kennard, vivió un emotivo momento durante la mañana de este lunes 9 de diciembre, debido a que tuvo un fortuito encuentro con una profesora que le hizo clases durante su infancia.

Todo se dio en los pasillos de Megamedia, donde se está realizando una feria de distintos emprendimientos con sus productos pensados para regalar en Navidad. Una de las vendedoras, era nada más ni nada menos que una docente que Kennard tuvo.

La profesora de Natasha Kennard

"Miren las cosas de la vida, las vueltas de la vida. Acá me encontré con una persona que está vendiendo que era mi profesora de deportes en el colegio. Profesora Javiera", señaló Natasha mientras se acercaba a darle un abrazo a la mujer, que vendía cosas hechas en macramé, confeccionadas por ella misma.

"Tú eras mi profesora de deportes y yo era tan mala para el deporte. Yo creo que te hice sufrir", expresó una sincera Natasha, ante la profesora que rápidamente la corrigió señalándole, "no, no era mala, era buena alumna, muy buena alumna, muy buena niña".

"Hoy día me dediqué a hacer macramé, ya entrada en edad. Más tranquilo que el deporte, ya no puedo correr ni todas esas cosas (...) el macramé me identifica muchísimo porque es cálido, es lindo, y cualquier rinconcito siempre se va a ver lindo con un macramé", señaló sobre su emprendimiento.

"Qué bueno verte, después nos ponemos al día", le dijo Natasha a Javiera antes de retirarse de su stand, despidiéndose de quien fuera su docente con un beso, feliz por haber tenido la oportunidad de verla en los pasillos de Megamedia.

