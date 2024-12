Mariana Derderián comparte potente reflexión a seis meses de la muerte de su hijo: "No creo que yo me vaya a morir sin pena"

10 dic. 2024 - 12:52 hrs.

Hace poco más de seis meses, la vida de la actriz y comunicadora Mariana Derderián dio un dramático giro. Su hijo menor, Pedro, de seis años, falleció producto de un voraz incendio mientras se encontraba en su casa.

Después de esta tragedia, Mariana se mantuvo alejada de las redes sociales. Sin embargo, poco a poco comenzó a retomar plataformas como Instagram, donde ha subido una que otra publicación, alegrando a sus seguidores.

Mariana Derderián comparte potente reflexión a seis meses de la muerte de su hijo

Este martes, la intérprete sorprendió al publicar un video en el que hace una sentida reflexión lo que vivió este año. "Yo quiero compartir con ustedes algo, y es que si a mí me hubieran dicho Mariana, elige, o tienes un hijo durante seis años, y este va a ser el desenlace, o no lo tienes nunca, yo hubiera elegido: 'sí, lo quiero tener'", partió diciendo.

"Lo hubiera elegido mil veces. Siempre lo hubiera elegido. Entonces, cuando me paro desde ese lugar y veo todo desde esa perspectiva, pienso, yo prefiero agradecer por lo que sí tuve, por esos seis años maravillosos que sí existieron, en vez de lamentarme por lo que pudo haber sido (…) nunca pensé que esto iba a ocurrir, la verdad", continuó.

Eso sí, reconoció que "he tenido mucha pena, por supuesto, y voy a tener siempre, yo no creo que yo me vaya a morir sin pena, pero dos cosas: tengo que ser feliz porque lo voy a honrar y porque se lo debo a mi hija y a mi familia que sí quedó, y también me lo debo a mí y tengo que hacer que esto valga la pena".

"Cuando uno dice que valga la pena es literal, es que valga la pena, o sea que toda la pena, la tristeza, el dolor que yo he sentido, siento y sentiré tiene que tener un valor y en ese sentido tiene que ser transformado en algo", agregó.

Asimismo, manifestó que "obviamente tengo ganas de hablar de la muerte, pero desde un lugar muy lindo, desde un luminoso lugar, quiero darle luz, porque la sociedad donde nacemos es muy responsable de cómo nosotros vivimos la muerte".

