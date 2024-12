Atención: WhatsApp podría cerrar tu cuenta si descargas alguna de estas aplicaciones

10 dic. 2024 - 11:37 hrs.

¿Qué pasó?

En la actualidad existe un sinfín de aplicaciones que buscan replicar a WhatsApp, añadiéndoles mayores características que la original, sin embargo, esto también trae complicaciones, desde instalar virus en tu teléfono e, incluso, recibir una un bloqueo de tu cuenta por parte de la empresa de Meta.

Instalar aplicaciones falsas o replicas, conocidas como "de terceros", podría llevarte a que WhatsApp te suspenda indefinidamente tu cuenta por infringir sus condiciones de servicio.

Las apps que podrían provocar que WhatsApp cierre tu cuenta

De acuerdo a lo informado por Infobae, ciertas aplicaciones como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, WhatsApp Rojo o WhatsApp Azul, pueden llevar a que cierren tu cuenta.

Si bien estas apps cuentan con novedosas características como iniciar sesión con varias cuentas en un teléfono, ocultar el estado en línea o crear secciones de chat secretas, estas realmente se desarrollan mediante el código original de la aplicación. Por ende, no cuentan con la autorización de la empresa original de WhatsApp e infringen los términos de servicio.

"Una aplicación WhatsApp no oficial es una aplicación falsa que fue desarrollada por terceros y no cumple con nuestras Condiciones del servicio. No avalamos el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad", informa WhatsApp desde su centro de ayuda.

¿Qué hago si cierran mi cuenta?

En caso de que te suspendan tu cuenta puedes solicitar una revisión desde la propia app y podrás conocer la respuesta una vez que el equipo de WhatsApp atienda tu caso en particular.

Sin embargo, desde la plataforma de comunicación de Meta, sostienen que esto solo ocurrirá en caso de "si crees que se suspendió tu cuenta por error". En caso contrario, tus probabilidades de que tu cuenta sea activada son bastante menores.

