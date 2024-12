¿Fue un robo? Emilia Dides reveló su sentir tras no haber quedado en el top 5 de Miss Universo

10 dic. 2024 - 14:09 hrs.

Emilia Dides fue invitada durante la jornada de este martes 10 de diciembre al "Mucho Gusto", donde conversó en extendido sobre su participación en lo que fue el Miss Universo 2024, evento en el cual logró quedarse dentro del top 12.

Si bien varios expertos en reinados de Miss Universo daban por hecho que terminaría dentro del top 5, y así también muchos lo expresaron en redes sociales, lo cierto es que la cantante no lo consiguió, y reparó en esto durante su participación en el "Mucho Gusto".

¿Fue un robo lo que le ocurrió a Emilia Dides?

José Antonio Neme, fiel a su estilo deslenguado, decidió preguntarle directamente a Emilia Dides si es que lo que vivió en el Miss Universo 2024 ella lo consideró como un "robo", ya que a su juicio al top 5 llegaron un par de misses que no deberían haber estado allí.

"¿Te robaron la clasificación de alguna manera?", le consultó Neme, a lo que ella, algo nerviosa, le contestó: "personalmente, me hubiera encantado permanecer a las 5 finalistas y por supuesto a la corona, que fue a lo que las 130 candidatas fuimos a pelear".

Sin responder directamente la pregunta de Neme, Emilia contestó que, "sin embargo, Dios me puso en el lugar donde yo tenía que estar exactamente. Y quizás si no hubiera pasado así, no habría pasado todo lo que pasó en Chile".

Cabe precisar que Emilia Dides, tras su paso por el Miss Universo 2024, logró darle un nuevo aire a su carrera, consiguiendo cientos de miles de seguidores, campañas publicitarias, su regreso a los medios de comunicación y como no, el cariño del público.

