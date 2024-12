Ya tiene 17 años y brilla como influencer: Así luce Giulia Inostroza, la recordada actriz tras Marina de "Papá a la Deriva"

27 dic. 2024 - 08:10 hrs.

"Papá a la Deriva" es una de las teleseries más exitosas del último tiempo en Mega, protagonizada por Gonzalo Valenzuela, quien daba vida a un estricto papá que por razones de la vida enviudó y enfrentaba el desafío de criar solo a sus hijos.

Los protagonistas más pequeños de la exitosa teleserie se convirtieron en los favoritos de los espectadores de la ficción vespertina. Ese fue el caso de Giulia Inostroza, quien a sus 8 años interpretó a Marina, la menor del clan familiar, destacaron por sus actuaciones.

La primera teleserie de Giulia

Tras el éxito en su primera producción, se mantuvo en el área dramática de Mega. Posteriormente, logró un rol protagónico en la teleserie "Ámbar" y, más tarde, participó con un pequeño rol en "Isla Paraíso".

Luego de su experiencia en Mega, Giulia Inostroza asumió el desafío de protagonizar su propia serie llamada "Celeste" en la señal estatal infantil, NTV, dando vida a una adolescente chilena con los problemas típicos de este rango etario.

Durante todos estos años, la joven además ha desarrollado una carrera como influencer, siendo embajadora de diferentes marcas e invitada a eventos publicitarios.

En una reciente entrevista a Las Últimas Noticias, reveló que ya cursa tercero medio y quiere a futuro estudiar la carrera de Medicina, aunque no descarta seguir un camino en la actuación. "Me apasiona el teatro", reconoció al citado medio.

En diálogo con Página 7, manifestó que "actuar me trae una felicidad que no puedo comparar con nada más. Me encanta ser influencer, porque me gusta compartir con la comunidad y mis seguidores, pero también me encantaría poder estar de nuevo en las pantallas".

Así luce hoy Giulia Inostroza

Giulia Inostroza/Instagram

Giulia Inostroza/Instagram

Giulia Inostroza/Instagram

