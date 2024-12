"Ya no están esos celos sin sentido": Peka Parra cuenta detalles de cómo volvió con su ex, el músico Rafael Soto

27 dic. 2024 - 11:15 hrs.

En Navidad, la actriz Ingrid "Peka" Parra oficializó su relación con el músico Rafael Soto, con quien se dio una nueva oportunidad en el amor tras la fallida relación que tuvieron en 2016.

En octubre, ambos fueron vistos a los besos en un casino, pero ella no se refirió a su estado sentimental. Al contrario de esa ocasión, ahora, tras un año de su separación con Cristián Sales, el padre de su hija Emma, entregó detalles de su nueva relación.

"Ya no están esos celos sin sentido"

En conversación con LUN, Parra sinceró cómo volvió con su ex, explicando que retomaron el contacto como amigos hasta que decidieron pololear. "Fue súper distinto cuando nos volvimos a ver. Él me conoció sin mi hija y ahora me ve en otro plano, con otras responsabilidades, otros tiempos; y estamos viviendo una etapa súper bonita, donde ya no están esos celos sin sentido, es todo mucho más maduro", sostuvo.

Respecto a por qué terminaron en 2016, la actriz señaló que "Rafa es músico, él quería privilegiar su carrera y yo quería formar una familia. Entonces, íbamos por caminos totalmente distintos, no fue porque faltaba amor".

"Él confía demasiado en mí y yo confío mucho en él"

Un hito importante para su relación actual se dio cuando Rafael conoció a Emma, lo que ocurrió una vez que "aclaramos todos los puntos de que estábamos juntos, porque yo soy una señora antigua, a mí me gustan las cosas al pan, pan, y al vino, vino. Las relaciones abiertas no van conmigo".

Cuando todo eso quedó claro, "la conoció y fue bacán. Rafa tiene toda la energía que me falta a mí; entonces, juegan mucho, se llevan muy bien, tienen una relación bastante bonita en el sentido de que son amigos", declaró.

Finalmente, sobre cómo se siente con su nueva relación, aseguró que "me siento súper tranquila. Me encanta que él no haga problemas por pequeñeces, si salgo a juntarme con amigas, me dice que lo pase bien. Él confía demasiado en mí y yo confío mucho en él".

"Es una relación sana, por eso digo que estamos más grandes y más maduros. Antes yo no era así, siempre le ponía problemas en el sentido de que era muy insegura, muy celosa, preguntona, inquisitiva, pero Rafa me da seguridad", concluyó.

