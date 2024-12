Daniella Campos hizo feroz crítica a Aránguiz por su visita a Valdivia en la cárcel: "La pareja más tóxica que he conocido"

27 dic. 2024 - 13:10 hrs.

La periodista y figura de televisión chilena, Daniella Campos, criticó a Daniela Aránguiz luego de que visitara en la cárcel a su exmarido, Jorge Valdivia.

Cabe recordar que el exfutbolista está recluido en la cárcel de Rancagua, cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva, tras ser imputado en un caso de una presunta violación.

"Se descuelga cuando le conviene"

En Zona de Estrellas, Campos comenzó criticando a Aránguiz por cómo se relaciona con Valdivia, y aseguró que "esta es por lejos la pareja más tóxica que yo he conocido, y eso que yo he tenido dos. Si mis hijas me piden que vaya a abrazar a mi agresor, no lo hago por ningún motivo".

Posteriormente, apuntó a que "he visto en dos o tres oportunidades a Daniela Aránguiz desmarcarse de Jorge Valdivia y después colgarse de Jorge Valdivia. La he escuchado decir 'a este hombre jamás le voy a dar el divorcio y va a estar conmigo hasta el día que yo me muera', días antes de que saliera la primera denuncia".

Después de eso, "la escuché decir 'yo de ese hombre estoy separada hace más de dos años, por lo tanto, no tengo nada que opinar sobre su vida'", expresó la panelista.

La otrora modelo abordó hasta la vestimenta que lucía la exMekano en su visita a la cárcel: Se mostró como "la virgen María. Me van a disculpar, pero si revisamos las imágenes, para mí es una canuta. No es cómo está vestida, es porque está sin maquillaje, con la trencita atrás. Todo comunica, eso no es casualidad para ella, para mí esto es un acto de amor para Jorge".

Finalmente, criticó a Aránguiz por mostrarse de esa manera, siendo que pocos días antes celebró su cumpleaños, con una actitud completamente diferente. "Personalmente, no hubiese celebrado mi cumpleaños con esa pomposidad, o sea, estoy viviendo un momento que es súper complejo para mí y no solo para mí, sino que también para mis hijos".

"Ella estaba tirando la casa por la ventana, no estaba solo con su familia, tenía 150 invitados. Yo no sé quién es la verdadera (Daniela), la que va a ver a Jorge Valdivia enamorada o la que se descuelga cuando no le conviene", cerró Campos.

