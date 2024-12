"Ningún diseñador me quería vestir": Pamela Díaz recuerda episodio de discriminación por ser morena

26 dic. 2024 - 18:16 hrs.

En el más reciente capítulo de su programa de YouTube, Pamela Díaz entrevistó a la Miss Chile Emilia Dides, ocasión en la que ambas se pusieron a conversar sobre distintos diseñadores y marcas que apoyaron a la cantante nacional durante su travesía por el Miss Universo en México.

Este diálogo dio pie para que "La Fiera" recordará una dura discriminación que sufrió a inicios de su carrera, simplemente por el hecho de ser morena.

"Me miraban como en menos"

"Cuando yo partí en la tele, año 96, más chica, y era muy morena. Entonces la gente como que era el rubio, las rubias, las blanquitas como lo que se llevaba, y a mí ningún diseñador me quería vestir para una gala. ¡Ni uno!", lamentó Pamela.

Pese a lo lamentable del episodio, la exchica reality utilizó la situación para emprender y abrir su propia tienda de ropa para no volver a tener este tipo de problemas.

"Yo le dije a mi mamá 'voy a hacer una tienda'. En el Apumanque tenía dos tiendas, pero llegué a tener como ocho, y después ya no me preocupé, así que quebramos", dijo entre risas antes de explicar la razón de su efímero emprendimiento.

"Pero yo quería tener una tienda porque no le iba a pedir favor a nadie, porque encontraba que era humillante y yo cabra chica, me miraban como en menos", explicó Pamela.

Tras esto, relató la "promesa" que le hizo a esos anónimos diseñadores nacionales: "Yo dije 'yo voy a ser más conocida que tú y me va a ir mejor, pero nunca te voy a nombrar, maldito' (...). Hay varios que me dijeron que no, por lo menos como cinco o seis, y muy conocidos".

Sin embargo, pese a todo el mal momento, "La Fiera" relató que finalmente tuvo su venganza cuando logró tener mayor fama.

"Después, cuando me casé y ya estaba conocida, me empezaron a decir '¿te podemos vestir?'. ¡No, pagué mi vestido! Yo no le aguanto nada a nadie", cerró Pamela Díaz para continuar la entrevista con Dides, quien empatizó con la situación de ofrecer ayuda solo cuando alguien alcanza la fama.

