Fran García-Huidobro no aguantó las lágrimas al recordar la peor Navidad que ha pasado: "Fue muy triste"

Francisca García-Huidobro disfrutó de una Navidad plena y en familia este año. Sin embargo, la animadora reveló que no siempre fue así, recordando un 25 de diciembre del pasado que calificó como una experiencia para el olvido.

En el reciente capítulo de su pódcast "Di la verdad Rosa", la conductora de "Only Fama" conversó con Ingrid Cruz sobre lo difícil que es pasar en soledad estas fiestas. En ese contexto, Fran se emocionó al contar cómo fue la instancia más difícil que le ha tocado vivir.

Fran García-Huidobro no aguantó las lágrimas al recordar su Navidad más difícil

"Yo pasé una Navidad sola en la clínica", comentó antes de hacer una pausa y agregar que fue "atroz". Acto seguido, relató que sus seres queridos "fueron todos a verme durante el día, lo poco y nada que se podía estar".

"Mi hermana, a quien le doy poco crédito, pero... me llevó estas letras típicas (carteles de cotillón) que decía 'Fran', y todos mis sobrinos me mandaron unas cartitas diciéndome lo mucho que les iba a hacer falta ese día. Es penca pasar la Navidad sola", continuó visiblemente afectada.

Mientras se secaba las lágrimas, la comunicadora declaró que "me emocioné un poco, es que esa Navidad fue muy triste". Posteriormente, se tomó un momento para enviar un sentido mensaje a todas esas personas que pasan ese día sin su familia.

"Aprovechar de saludar a toda esa gente que por su trabajo pasan la Navidad sin su familia. Yo estaba en la clínica, pero no estaba sola, había enfermeras, TENS, doctores, toda la gente de aseo de servicio. La gente que está privada de libertad, que la pasa sola", manifestó.

Finalmente, señaló que "para mí la Navidad es una fecha familiar... Me importaría menos pasar un Año Nuevo sola, lo he pasado sola durmiendo de flojera que me da. Pero no me gustaría nunca más una Navidad sola".

