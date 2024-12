La tajante respuesta de Pamela Díaz para no vender contenido para adultos: "Mi dignidad no son 150 palos"

26 dic. 2024 - 11:15 hrs.

La panelista de televisión, Pamela Díaz, ha manifestado abiertamente su rechazo hacia la tendencia de algunas figuras públicas que recurren a plataformas de contenido para adultos como una solución económica rápida.

Recientemente, "La Fiera" participó en el pódcast Tomás Va a Morir, conducido por Edo Caroe, Tomás Leiva y Alejandro Barros. Con ellos, profundizó sobre sus razones para no involucrarse en este tipo de iniciativas. Asimismo, calculó la millonaria cifra que podría llegar a ganar, según sus apreciaciones.

¿Por qué Pamela Díaz no vendería contenido para adultos?

La también modelo aseguró que no podría sumarse a sitios como Arsmate u Onfayer "porque mi dignidad no son 150 palos (millones). No podría (...) Tengo las lucas para trabajar decentemente y la cabeza igual; lo encuentro poco digno".

"Es poco digno la sensualidad y el desnudo; puede ser de nuestra crianza católica", comentó Caroe. Frente a eso, Díaz afirmó que "no es indigno. Lo que pasa es que, para mí, es importante mi sexualidad, y con mi pareja".

Asimismo, señaló que "yo también tengo reglas dentro de mis temas; entonces, me parece que eso es poco digno para una mina que puede hacer otras cosas. Mostrar una pechuga para unas personas debe ser difícil y para otras fácil. Para mí, no es complicado, pero sé lo que podría causar".

La comunicadora destacó que solo existe un caso en el que haría una excepción e incursionaría en estas populares plataformas: "Si tengo una hija enferma y necesito 300 millones de pesos, chao, lo hago, no me importa".

Finalmente, Pamela enfatizó en que a lo largo de su vida ha enfrentado complejos momentos económicos de los que no ha hablado públicamente. "Con este físico y esta cara, por supuesto que un Onlyfans me sale mucho más fácil y me gano 100 millones al mes, así de fácil. Pero tengo tres hijos", sentenció.

Todo sobre Famosos chilenos