Titi Ahubert protagonizó violento encuentro con equipo de prensa y acusó agresión

26 dic. 2024 - 00:30 hrs.

La modelo Titi Ahubert protagonizó un violento encuentro con un equipo de prensa a las afueras del recinto penitenciario Capitán Yáber en Santiago, Región Metropolitana. En las imágenes capturadas por el comunicador se ve llegar a Ahubert, quien inmediatamente se dirige a tapar la cámara.

En respuesta al video difundido por el equipo de Mediabanco -el cual denunció haber sido agredido por la modelo- Ahubert exhibió rasguños en uno de sus brazos, acusando que fue herida por el profesional.

"Un tipo muy agresivo trató de grabarme a mí y a mis hijos que son menores de edad. No entendió, me tiró agua, me dejó toda mojada y mis hijos se pusieron a llorar", relató la modelo a través de sus redes sociales.

En el video compartido por la agencia Mediabanco, en tanto, se registra cómo Ahubert se dirige directamente al equipo de prensa tapando su rostro. "Esto es una falta de respeto", afirmó la modelo antes de bajar de forma abrupta la cámara que la grababa.

El encuentro habría incluido un forcejeo entre ambas partes, en el que se escucha al camarógrafo decir "no me puedes..." antes de cortar el registro.

Ahubert detalló a través de sus redes sociales que el hecho se habría producido alrededor de las 14:00 horas de este miércoles, cuando llegó a Capitán Yáber para visitar a su marido Daniel Sauer, quien cumple prisión preventiva por su vinculación al denominado "caso Factop".

