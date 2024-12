"Me dio mucho miedo y pena": María Luisa Godoy revela que le diagnosticaron cáncer

16 dic. 2024 - 16:05 hrs.

La animadora de televisión, María Luisa Godoy, reveló en la más reciente edición de la revista Velvet que se encontró frente a frente con el cáncer, luego que le diagnosticaran un melanoma en una de sus piernas, el cual fue rápidamente extirpado por su equipo médico.

De acuerdo al relato que hizo al mentado medio, se dio cuenta de un lunar con un extraño bulto, el cual sintió que era "malo". Tras extirparlo, le realizaron los respectivos estudios y los resultados dieron como resultado un melanoma, es decir, cáncer.

"Me dio mucho miedo y pena"

Una noticia que fue un shock para ella. "Me dio mucho miedo y pena. Esto fue un viernes y estuve todo el fin de semana muy golpeada, mirando a mis hijos y pensando en los diferentes escenarios que podían suceder. Fue súper fuerte por mis hijos (5)", asumió.

En el lapso de un mes, calcula María Luisa Godoy se extirpó el lunar y luego se sometió a una cirugía para eliminar el cáncer de su cuerpo. Afortunadamente, ya que actuó a tiempo, logró que el cáncer avanzara de etapa debido a que se encontraba encapsulado.

"He pensado tanto en la suerte que tuve. Si hubiera ido 6 meses o 1 año después, mi escenario probablemente sería tan distinto. Y lo otro, es que yo no soy nada buena para tomar sol y desde un inicio sentí que era una tremenda advertencia al ritmo de vida que llevo", reflexionó.

En esta línea sumó que, "sentí que la muerte me pasó por la nariz y me angustió mucho pensar en un mal escenario para mis niños. Las mamás somos demasiado importantes, sobre todo, en las edades que están ellos. Mis niñitas siempre me dicen en que a veces piensan en que yo muero y sienten que ellas no querrían seguir viviendo, me acordaba de esas frases...".

