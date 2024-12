Del glamour de la TV a atender un negocio y vivir de allegada: El presente de la recordada animadora Pilar Cox

16 dic. 2024 - 09:25 hrs.

De las luces y cámaras de la televisión, la recordada animadora y modelo, Pilar Cox, pasó a ser iluminada por los focos halógenos de un minimarket ubicado en la comuna de El Bosque, en la región Metropolitana. Lo anterior porque la vida de la celebridad ochentera dio un vuelco radical tras salir de la pantalla chica.

Así lo contó en un programa de Chilevisión, donde reveló los detalles de su nueva vida en la mentada comuna, atendiendo un negocio de propiedad de una amiga de la infancia de ella, quien además, le brindó una habitación en su casa.

La nueva vida de Pilar Cox

La diva ochentera reconoció que muchas personas han quedado extrañadas al verla atendiendo en el negocio. "Qué hago yo acá. Como que la gente tiene ese prejuicio social", señaló, pero inmediatamente dejó en claro que le encanta su presente.

"Yo estoy feliz (...) me amanezco contenta y me acuesto contenta", aseveró, agregando que "tengo cariño, tengo techo, tengo familia, tengo una familia nueva que me asumió", en referencia a Sonia y Ramón, los dueños del minimarket.

Sobre qué hizo con las enormes sumas de dinero que logró ganar durante el tiempo que estuvo en televisión, Pilar reconoció que todo el dinero lo gastaba aunque en cosas importantes, como la compra de una casa y un auto al contado, además de darle a sus hijos educación de primer nivel.

"Nunca tuve la mente del ahorro, yo hasta hoy no sé ahorrar, yo tengo y gasto. No soy consumista, ni materialista, soy dadora. No tengo esa cuestión de ‘tengo que ahorrar para el futuro'", confesó.

