¿Se encuentra soltera? Tonka Tomicic reveló en "Only Fama" su estado amoroso a casi dos años de separarse de Parived

Fue en febrero del 2023 cuando Tonka Tomicic, en una entrevista televisada, anunció en un programa de televisión que se encontraba separada de quien por casi 2 décadas fue su pareja, Marco Antonio López Spagui, popularmente conocido como "Parived".

Un quiebre que se dio luego de verse involucrada ella en el denominado "Caso Relojes", investigación judicial que tiene a su marido como sujeto de interés principal bajo una serie de cargos, entre los que se encuentran los de asociación ilícita, receptación aduanera, de especies y delitos tributarios.

¿Tonka Tomicic tiene pareja?

El programa "Only Fama" logró dar con ella a la salida de un centro de belleza ubicado en la comuna de Vitacura, en la región Metropolitana, en donde conversó en extendido sobre diversos aspectos de su presente, incluyendo lo que es su vida amorosa.

Sobre con quien vive el día de hoy, volvió a confirmar que fue ella quien dejó el lujoso departamento en el que vivía en Lo Barnechea junto a Parived, y se fue a vivir junto a su hermana Mirela Tomicic a su casa familiar, donde ella reside junto a sus hijos.

"Vivo con mi hermana, ha sido maravilloso poder estar con mi hermana, compartir con ella, con mi sobrino. Es como volver a la casa de los papás", confesó, agregando que "me he sentido amada, querida, cuidada y eso ha sido muy bonito, con excelentes amigos, así que disfrutando del deporte, subo los cerros, acompañada, sola. No necesito a nadie para subir un cerro"

Ahora, sobre si está dispuesta a darse una nueva oportunidad en el amor, la conductora dejó en claro que hoy por hoy está cómoda con su soltería, aunque no se cierra completamente a que, en un futuro, pueda rehacer su vida amorosa.

"En este minuto yo creo que me apego a lo que te dije antes, uno a veces tiene que esperar cerrar ciclos para empezar de nuevo. Creo que tengo que salir de mis puntos pendientes para rearmarme y pensar en una nueva Tonka en lo emocional en lo profesional (...) tengo que salir de lo que me tiene de alguna manera, estancada, para pensar en todo lo que me estás diciendo", expresó.

