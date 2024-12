"Me he sentido amada": Tonka Tomicic reveló en Only Fama donde vive actualmente tras separarse de Parived

14 dic. 2024 - 00:10 hrs.

La conductora de televisión, Tonka Tomicic, abordó diversos temas en una entrevista exclusiva con "Only Fama", en donde reveló por primera vez, tras el lío judicial en el que se encuentra envuelta, detalles de su vida personal.

Uno de los que tocó fue sobre donde se encuentra viviendo actualmente, revelando que tras haberse separado de Marco Antonio López Spagui, su expareja conocida como "Parived", fue ella quien decidió dejar el lujoso departamento que compartían en la comuna de Lo Barnechea.

¿Dónde vive Tonka hoy?

A la pregunta de la periodista Mariana Miranda sobre su vida amorosa, Tomicic expresó que se encuentra "superacompañada, tengo excelentes amigos". Tras lo anterior, reveló con quién está viviendo actualmente.

"Vivo con mi hermana, ha sido maravilloso poder estar con mi hermana, compartir con ella, con mi sobrino. Es como volver a la casa de los papás", confesó, refiriéndose a su hermana Mirela Tomicic, una de las personas que se ha quedado de forma incondicional junto a ella.

Por lo anterior, indicó que, "me he sentido amada, querida, cuidada y eso ha sido muy bonito, con excelentes amigos, así que disfrutando del deporte, subo los cerros, acompañada, sola. No necesito a nadie para subir un cerro".

Tonka Tomicic estuvo cerca de 20 años con Marco Antonio López Spagui. Con él comenzó un romance por el año 2004, el cual se formalizó en un pomposo matrimonio celebrado en Israel en el 2014. Unión que solo duro 9 años, ya que en febrero de 2023 dio a conocer que tomó la decisión de separarse.

