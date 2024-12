"Me siento una mujer íntegra": Tonka Tomicic habló en exclusiva con "Only Fama" sobre su problema judicial

14 dic. 2024 - 00:00 hrs.

El programa "Only Fama" logró lo que muchos querían: una entrevista exclusiva y en extendido con Tonka Tomicic, a quien lograron abordar a la salida de un centro de belleza ubicado en la comuna de Vitacura, en la región Metropolitana.

Con un look relajado, luciendo una polera blanca sin mangas y unos jeans, Tomicic habló largamente con la periodista Mariana Miranda, con quien abordó diferentes temas, que van desde lo laboral a lo más íntimo de su corazón.

El presente de Tonka y sus proyectos

Al ser abordada por Miranda, la conductora reveló primero que se encuentra "bien", planeando diferentes proyectos. Uno de ellos es una obra de teatro, que por ahora está en pausa, esperando que se arregle su situación judicial.

"Para ser bien sincera nada puedo terminar, nada puede ver la luz hasta que tenga una solución el tema judicial", indicó, asegurando que cerrando ese capítulo espera poder rearmarse "en el tema profesional".

Sobre si ha extrañado la televisión, Tomicic aseveró que, "pensaba que la iba a extrañar, pero no la he extrañado. La verdad que no, ni la prendo, escucho la radio (...) siento que me ha ayudado no estar en la tele, he vivido mis procesos, me he sanado, me he tomado un tiempo sin estar expuesta".

"Ha sido un camino superduro, pero te diría que he sacado muchas cosas en limpio, una de las primeras que puedo compartir es que no me identifico con las circunstancias que me rodean", agregó, sumando que ella siente que este es solo un "paréntesis" en su vida

"Me siento una mujer fuerte, me siento una mujer íntegra, con energía, con muchas ganas de salir adelante (...) todos los dias es una oportunidad para empezar de nuevo y empezar de cero. En eso soy muy positiva y también me he enfocado mucho en vivir el día a día", sumó.

Su vida personal

Tras haberse separado de su pareja, Marco Antonio López Spagui, conocido como "Parived", fue ella quien dejó el departamento que compartían en un exclusivo sector de Lo Barnechea, avaluado en nada más ni nada menos que en un millón de dólares.

Sobre su nuevo paradero, confesó que "he estado superacompañada, vivo con mi hermana, ha sido maravilloso estar con mi hermana, vivo con ella, con mis sobrinos, me he sentido amada, querida, cuidada".

¿Y se abre al amor? Al respecto, contó que "en este minuto yo creo que me apego a lo que te dije antes, uno a veces tiene que esperar cerrar ciclos para rearmarme y pensar en una nueva Tonka en lo emocional y en lo profesional".

