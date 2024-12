"Llegué a ser un cadáver caminando": Lorena Vargas reveló calvario que vivió junto a su expareja Sebastián Eyzaguirre

13 dic. 2024 - 23:20 hrs.

En el capítulo de este viernes 13 de diciembre de "Only Fama", la primera invitada que tuvo el programa fue Lorena Vargas, quien fue a contar detalles del desacato de las medidas cautelares que estaría realizando su expareja, Sebastián Eyzaguirre.

Recordemos que a mediados de este 2024, Eyzaguirre fue condenado a 300 días de cárcel por maltrato habitual hacia su expareja, Vargas. Cabe precisar que la privación de libertad no la cumplió, debido a que el ex "CQC" quedó bajo supervisión de Gendarmería por un año.

Sumado a lo anterior, le decretaron la prohibición absoluta de acercarse a la víctima, la cual no estaría cumpliendo, de acuerdo a lo contado por Lorena Vargas, quien además presentó ante la justicia un recurso por esta violación a la medida.

Las palabras de Lorena Vargas

En la entrevista exclusiva que dio a "Only Fama", Lorena expresó que desde el primer día que fue ejecutoriada la sentencia contra Eyzaguirre, este la incumplió. "El ese mismo día dio una entrevista César Rodríguez, es decir, el tema de no comunicarse que es una de las cautelares, de no acercarse a doscientos metros a mí ni a nada de mi familia, no comunicarse a través de redes sociales, correo, nada. Él lo primero que hace fue dar una entrevista y además mentir con respecto a ciertas situaciones mías privadas", señaló.

Una investigación de "Only Fama", contó que efectivamente hubo una violación a la medida cautelar de la prohibición de acercamiento, debido a que fue a verla a su nueva casa, a la cual llegó tras haberse mudado desde Santiago para que él no llegara. Ella descartó referirse a esta información, debido a que la causa se encuentra abierta.

A lo que sí se refirió fue al verdadero calvario que vivió a lo largo de su relación. "Llegué a tener hipotermias cada hora, llegue a pesar 39, 40 kilos. O sea, llegué a ser un cadáver caminando. Me hablaba por la oreja, me amenazaba. Eran muchas cosas las que me sucedieron", indicó.

Fueron más de cuatro años los que en total Lorena estuvo con Sebastián, viviendo una de las relaciones más tóxicas de su vida. Si bien cuando andaba de "buenas", era un romántico, se transformaba por completo cuando ejercía violencia contra ella. Por lo anterior, le costó tanto salir de allí.

"A mí nadie me va a devolver ese tiempo, a mí nadie me va a devolver los cumpleaños que me perdí, las fiestas que perdí, las celebraciones mientras yo tenía que poner una cara y todo y hacerme la que no pasaba nada", lamentó.

Hoy, alejada de las circunstancias, espera que se haga justicia por la vulneración a las cautelares y además, retomar su carrera en los medios de comunicación.

