¿Se va de Chile tras el regreso de la farándula? Nicole Moreno revela si cumplirá la advertencia que hizo en el pasado

En julio pasado, Nicole "Luli" Moreno lanzó una contundente advertencia en su cuenta de Instagram. En un video donde se mostraba visiblemente molesta, la modelo afirmó que si la prensa de farándula regresaba al país, se iría de Chile.

Moreno fue una de las divas indiscutidas de las farándulas en su apogeo, puesto que su vida íntima generaba mucho interés por parte de la prensa y de los televidentes. Sin embargo, con el paso de los años adoptó un bajo perfil.

Nicole Moreno responde si se va de Chile tras el regreso de la farándula

En el pasado quedaron las polémicas y los escándalos amorosos. Su nombre comenzó a hacer noticia por las competencias fitness en las que ha participado, logrando obtener medallas en torneos nacionales e internacionales.

Lo cierto es que la farándula ha ganado mayor protagonismo este año. Mega estrenó el programa "Only Fama: Famosos al Desnudo", mientras que Chilevision optó por el regreso de Primer Plano y Canal 13 hizo lo suyo con "Hay que decirlo".

Lo anterior ha generado curiosidad por parte de los internautas, quienes se preguntan que si tras el éxito de estos programas se marchará del país.

En diálogo con Tiempo X, la influencer comentó: "Te juro que no tengo tele en mi casa desde el 2015. Obviamente me aparecen noticias y cosas por Instagram, me voy enterando. Cuando me interesa, pincho, y cuando no me interesa, la dejo pasar".

Respecto, a la posibilidad de buscar nuevos horizontes en el extranjero, señaló que "en algún momento lo voy a hacer, pero lo quiero hacer bien, con fundamentos, porque hay un trasfondo detrás, es algo muy personal".

