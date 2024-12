Cantante urbano debutará como boxeador tras ardua preparación: "Nunca es tarde para poder cambiar"

11 dic. 2024 - 14:16 hrs.

Las polémicas y los problemas con la justicia parecen haber quedado en el pasado. Durante los últimos meses el cantante urbano Julianno Sosa ha estado completamente enfocado en un proyecto, que para sorpresa de muchos tiene relación con la música.

A través de su cuenta de Instagram, el joven oriundo de Puente Alto ha compartido su intenso régimen de entrenamiento. Su dedicación ha dado resultados, reflejándose en una notable transformación física.

Ese cambio es el que luce en el afiche de "Velada de Boxeo Sosa Mafía", el evento que reúne a competidores amateurs y profesionales, donde además el intérprete de "Cochinae" hará su esperado debut en el ring.

"Nunca es tarde para poder cambiar"

En el póster en cuestión, Julianno aparece sin polera, con las manos levantadas, en posición de combate, dejando ver un cuerpo completamente tonificado. La cita está programada para el próximo 14 de diciembre, en el Estadio Nacional.

En diálogo con La Cuarta, el artista expresó sus sensaciones respecto a la que espera sea su gran noche: "Me siento confiado, con un don y que me la puedo. No tengo miedo, me sé defender y puedo entregar una buena pelea".

Sobre el cambio de vida que ha implicado adentrarse en la ética deportiva, indicó que "físicamente he notado muchos cambios, pero el cambio más importante es el mental, que hizo que detonara terminar peleando en una pelea real, con luchadores reales, que trabajan igual de duro que yo".

"Espiritualmente, ha ocurrido un cambio gigante gracias al hecho de estar más concentrado y entender lo que creo que es saludable. Puedo decir que en algún momento fui alguien apuntado y discriminado, y ahora demostrar que nunca es tarde para poder cambiar", aseveró.

