Leonor Varela reaccionó a profunda reflexión de Mariana Derderián: Ambas vivieron la muerte de un hijo

11 dic. 2024 - 17:13 hrs.

Durante la tarde de este martes 10 de diciembre, Mariana Derderián subió un extenso video en donde habla sobre cómo se encuentra lidiando la muerte de su hijo, Pedro, el cual murió en mayo de este 2024 producto de un incendio en su casa.

La actriz aseveró, a modo de reflexión, que si le hubiesen dicho que su hijo iba a morir a los 6 años, de todas formas se inclinaba por tenerlo, ya que le valen más las experiencias que logró tener con él que las que ya no podrá vivir.

La sincera reflexión de Mariana Derderián

"Lo habría elegido mil veces, siempre lo hubiera elegido, entonces cuando me paro desde ese lugar y veo todo desde esa perspectiva, pienso, yo prefiero agradecer por lo que sí tuve por esos 6 años maravillosos que sí existieron en vez de lamentarme por lo que pudo haber sido, por lo que yo di por hecho, por lo que yo imaginé o soñé", expresó.

En esta línea, agregó que ella decidió ver la muerte de esa forma, puesto que le permite enfrentar mejor su duelo, aunque reconoció que seguirá sintiendo tristeza. "Yo no creo que me vaya a morir sin pena y me voy a morir de luto también", reconoció.

El mensaje de Leonor Varela

Quien empatizó con este potente mensaje de Mariana Derderián fue la actriz Leonor Varela, quien recordemos, también vivió la muerte de su hijo a temprana edad, concretamente a sus 5 años, debido a la leucodistrofia, enfermedad degenerativa con la que nació.

La actriz compartió el video de su colega y escribió en sus historias de Instagram, "Mariana habla mejor, de manera tan elocuente de lo que siento profundamente. Hablar de la muerte de otra manera, es una forma de iluminar la vida. Por eso escribí mi libro 'Ir al cielo y volver'", redactó.

Historia de Mariana Derderián

Todo sobre Famosos chilenos