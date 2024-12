Hija de Luky Buzzio se luce en competencias de alto impacto: Cuenta cómo la ayudó su papá y el apodo que le puso

07 dic. 2024 - 09:00 hrs.

Uno de los comediantes y personajes icónicos del recordado estelar de Mega, Morandé con Compañía, fue sin duda Luky Buzzio, más conocido como "Pichulotote".

Pero, luego de salir del "Morandé con Compañía" en 2015, decidió dos años después, en 2017, emigrar a Miami, Estados Unidos, junto a su pareja Graciela España.

¿Quién es la hija de Luky Buzzio?

A pesar de que él se encuentra en Miami, acá en Chile quedó su hija Catalina, de 21 años, quien, al igual que su padre, es apasionada por el deporte, aunque también tiene otras ocupaciones.

La joven entrena compitiendo en carreras con obstáculos, es más, obtuvo el primer lugar de su categoría en el desafío Spartan Race, en que debe aplicar fuerza, agilidad y rapidez.

"Me preparé solo yendo a mis entrenamientos. Muchos no conocen esta disciplina, yo tampoco la conocía hasta hace unos meses. Se llama OCR y es básicamente obstáculos y carreras combinadas. Asisto al centro IronGrip que se especializa en esta disciplina y son los responsables de mi triunfo", contó Catalina en conversación con Las Últimas Noticias (LUN).

"Mi papá vive lejos, pero era el más metido en mi proceso. Me ayudó más que nada en la alimentación, me dijo qué comer antes de la carrera, me dio tips para pasar algunos obstáculos y lo que más me gustó es que tampoco esperaba un triunfo. Para él, verme feliz ya era suficiente", agregó.

Finalmente, la hija del argentino señaló que, "vive repitiendo lo mucho que me admira y lo orgulloso que está de mí. Eso me llena muchísimo el corazón. Me dijo que siguiéramos dándole y que me quiere ver en más competencias, me nombró incluso Ninja Warrior. Jajajá, me tiene muchísima fe".