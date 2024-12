"Viví situaciones horribles": Mariela Sotomayor se quiebra en Only Fama al revelar que fue víctima de violencia intrafamiliar

06 dic. 2024 - 23:56 hrs.

Este viernes, Mariela Sotomayor entregó un crudo relato en el programa "Only Fama". La panelista se emocionó hasta las lágrimas al revelar que fue víctima de violencia intrafamiliar por parte de su exmarido.

Tras ser consultada sobre las acusaciones de estafa que ha recibido su hermana, la comunicadora se refirió a las razones por la que su matrimonio terminó.

"Yo tengo que decir algo, yo durante todos los años que yo estuve casada, yo siempre hablaba de mi marido con mucha alegría, con mucho amor, pero la verdad es que durante los doce años que yo estuve casada, yo fui víctima de maltrato y violencia física grande", relató, sorprendiendo al resto del panel.

"Aparte de violencia psicológica, violencia verbal, viví situaciones horribles, espantosas, que yo nunca he querido comentar, porque yo nunca he querido lucrar con mi desgracia", señaló, visiblemente afectada.

Mariela detalló que lo peor vino después, cuando su hermana le confesó que su marido "se le había insinuado". "Cuando mi hermana me dice eso, a mí se me cayó el mundo, 'tu marido me dice que mejor se hubiera quedado conmigo'. Yo casi me morí", recordó.

"De ahí en adelante eso comenzó un desastre horrible en mi matrimonio. Y yo sí, si fui infiel, porque encontré una persona que me ayudó, que estuvo conmigo, que me quiso, que me hizo pensar de nuevo que yo era una persona valiosa", manifestó, recibiendo el apoyo de sus compañeros de espacio.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

